Москва, 5 марта 2022, 13:17 — REGNUM Россия вынуждена соответствующе реагировать на «экономический бандитизм» недружественных государств. Об этом 5 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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«На форе экономического бандитизма, который происходит на большей части земного шара, должна быть соответствующая реакция на этот экономический бандитизм», — заявил Песков.
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