Пекин, , 11:17 — REGNUM В результате введения санкций против экспорта из России нефти и газа возникнут экономические проблемы, от которых пострадают все стороны. Об этом 9 марта заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Чжао Лицзянь Fmprc.gov.cn

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«Китай решительно выступает против односторонних санкций, которые не основаны на международном праве», — сказал он.

Также официальный представитель китайского МИД отметил, что такое «размахивание санкционной дубиной» странами Запада не будет способствовать миру и безопасности, а станет причиной серьезных проблем для экономики и качества жизни в соответствующих странах.

«При таком сценарии проиграют все. Санкции только усилят разобщение и конфронтацию», — подчеркнул Чжао Лицзянь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что исторически сложившаяся кооперация России с Украиной в ракетно-космической отрасли имеет все шансы на восстановление.