Москва, , 14:51 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил законопроекты, которые должны повысить устойчивость российской экономики в условиях санкций.

Михаил Мишустин Kremlin.ru

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«Мы продолжаем работу по повышению устойчивости экономики в условиях усиления санкций. Сегодня обсудим ещё ряд законодательных инициатив в дополнение к тем, которые были приняты на прошлой неделе. Все они нужны для ускоренной адаптации в сложившейся ситуации, поддержки наших граждан и предприятий в период турбулентности», — сказал Мишустин 9 марта в ходе заседания правительства.

Он рассказал о подготовленных законопроектах, которые касаются различных сфер экономики — строительства, транспортных перевозок, налогообложения. Все они будут рассмотрены н заседании правительства.