Оренбург, , 06:38 — REGNUM В Оренбургской области возобновит свою работу региональный ситуационный центр УФНС России. Граждане могут информировать об ухудшении социально-экономического положения и возникающих трудностях, внести свои предложения по мерам поддержки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Оренбуржья.

Налоги Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Специалисты центра будут рассматривать обращения налогоплательщиков, испытывающих затруднения, проводить мониторинг и оценку влияния различных факторов на экономическую ситуацию, передавать информацию в налоговую службу России и далее российскому правительству для поиска вариантов адресной и эффективной помощи.

Чиновники подчеркнули, что организован взаимный обмен с региональными и муниципальными органами власти, бизнес-сообществом по социально-экономической ситуации в регионе.