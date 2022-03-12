Вашингтон, , 01:09 — REGNUM Персональные санкции ввели США в отношении спикера Госдумы Вячеслава Володина, лидера КПРФ, депутата Госдумы Геннадия Зюганова и ещё десяти депутатов, а также в отношении членов правления банка ВТБ. Об этом 11 марта свидетельствует официальное уведомление, распространённое министерством финансов США.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

Уточняется, что санкционные меры введены в отношении спикера Госдумы Вячеслава Володина, лидера КПРФ Зюганова, а также против десяти законодателей, которые внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения президенту России Владимиру Путину о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

Кроме того, в санкционный список были внесены десять членов правления банка ВТБ, а в отношении бизнесмена Виктора Вексельберга, который уже находился под санкциями, были внесены дополнительные ограничения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что крупнейший немецкий финансовый конгломерат Deutsche Bank объявил о полном прекращении бизнеса в России.

Читайте ранее в этом сюжете: Deutsche Bank полностью прекратит работу в России