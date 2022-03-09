Вашингтон, , 22:12 — REGNUM Телефонные переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом намерен завтра, 10 марта, провести турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщили 9 марта в его администрации.

Байден и Эрдоган. 2011 Official White House Photo

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Уточняется, что переговоры намечены на 18:30 мск. Тема переговоров не указана.

Добавим, что Анкара предлагает Москве и украинским властям свою площадку для переговоров. Этим предложением в большей степени интересуется Украина.

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