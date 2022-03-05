Кемерово, , 14:30 — REGNUM В Кемеровской области дефицита автомобилей не будет. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

Автомобили Kzn.ru

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«Дефицита автомобилей в Кузбассе и России не будет. На замену европейских авто приходят другие марки. А на автопроме страны санкции не отразятся совсем», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сложности вероятны только с оперативностью доставки.