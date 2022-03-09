Москва, , 11:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Изменения внесены в пп. 9 п. 3 статьи 149 Налогового кодекса России. как следует из опубликованного документа, внесённые положения действуют с 1 марта.

Напомним, ранее при приобретении золотых слитков в банке было необходимо выплатить НДС в размере 20%, причём обратная операция по продаже слитка банку не предполагала возвращения уплаченного налога.

В пояснительной записке отмечается, что такая система является основным препятствием для использования драгметаллов гражданами в качестве инструмента инвестирования и дедолларизации экономики.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российское правительство поддержало решение об отмене НДС на драгоценные металлы для граждан с 1 марта. Глава правительства пояснил, что «при приобретении золотого слитка в банке не нужно будет уплачивать налог на добавленную стоимость в размере 20%». По его мнению, такие покупки могут стать для граждан альтернативой покупке валюты.