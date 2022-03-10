Владивосток, , 11:58 — REGNUM С прилавков магазинов в Приморье исчез сахар-песок — за последние несколько дней спрос на сахар увеличился на 400%. Министерство промышленности и торговли просит приморцев не закупать товары в прок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Сахар

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Отмечается, что в ближайшие дни в торговые сети поступит около 500 тонн сахара. Это позволит покрыть физический дефицит, который может возникнуть в связи с повышенным спросом.

«Повышенный объем реализации вызван ажиотажным спросом. На наш взгляд, он не обоснован. То есть физического дефицита товара не ожидается. Мы просим всех не создавать запасы этого продукта, а покупать его в обычном режиме», — призвали специалисты.

Ажиотаж привёл к тому, что цена на сахар в среднем в 50 рублей за кг, взлетела до 150 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, повышенный спрос на сахар со стороны населения зафиксировали в Башкирии.