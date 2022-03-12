Вашингтон, , 05:18 — REGNUM Санкции в отношении четырёх членов правления финансового учреждения госкорпорации «Ростех» Новикомбанка были введены властями США. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин и председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева подписали соглашение о финансировании серийного выпуска комплектующих для МС-21 Technologiya.ru

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Уточняется, что Госдеп США дополнительно внёс в санкционные списки четырёх членов правления Новикомбанка, а также председателя правления Елену Георгиеву, как бизнесмена из близкого круга общения президента России Владимира Путина.

Кроме того, санкционные меры введены против нескольких топ-менеджеров компании ABR Managment. Адресные санкции применены против бизнесмена Юрия Ковальчука и его семьи.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении санкций против Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России.

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