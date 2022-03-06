Москва, , 07:49 — REGNUM Российская авиакомпания Azur Air временно прекратит пассажирские рейсы за границу с 8 марта в связи с рекомендацией Росавиации на фоне санкций против России, 5 марта сообщили в пресс-службе организации.

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При этом клиенты, имеющие билеты в прямом и обратном направлении, не будут допущены до рейсов уже с 6 марта в случае, если обратный билет куплен на дату после 8 марта. В Azur Air отметили, что пассажиры могут рассчитывать на полный возврат средств за отмененные полеты.

Кроме того, авиакомпания планирует осуществить вывозные рейсы в РФ из Турции, Египта, Вьетнама, Мексики, Доминиканы, а также с Мальдивских островов и Кубы. Информацию по этим полетам можно получить в Azur Air или у туроператора.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 марта перелеты из России приостановила российская авиакомпания Royal Flight.

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