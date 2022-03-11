Самара, , 09:28 — REGNUM Дополнительные меры поддержки IT — компаний намерены выработать в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Цифровые технологии Иван Шилов © ИА REGNUM

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Вопросы жизнедеятельности и развития этой отрасли в нынешних экономических условиях, а также дополнительные меры по ее поддержке были рассмотрены на встрече главы региона Дмитрий Азарова с IT — сообществом Самарской области.

Отмечается, что на федеральном уровне уже был принят комплекс мер, дополнительные решения будут выработаны и на региональном уровне.

«Сегодня мы по всем сферам жизнедеятельности экономики нашего региона отрабатываем необходимые меры поддержки, алгоритмы решений в складывающихся проблемных ситуациях. Понимаю, что текущий момент требует повышенного внимания к деятельности IT — компаний», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Он также напомнил, что на федеральном уровне поддержке IT — отрасли было уделено особое внимание.

«Со своей стороны, мы также хотели бы принять все необходимые меры для успешной работы IT — компаний на территории Самарской области», — сообщил глава региона.

Азаров также подчеркнул, что, несмотря на все экономические сложности, правительство региона продолжит поддержку компаний, работающих в сфере информационных технологий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре предупредили о сбоях при оплате проезда при помощи смартфонов.