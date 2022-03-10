Москва, , 21:52 — REGNUM Курсы доллара и евро по итогам торгов в четверг, 9 марта, снизились по отношению к рублю, ранее обновив исторические максимумы. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

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К 19:00 мск курс доллара расчётами на «завтра» составил 118,5 рубля, что на 1,5 рубля ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии, курс евро упал на два рубля — до 125 рублей.

При этом ранее в ходе торгов доллар и евро обновили исторические максимумы, поднимаясь до 121,53 рубля и 132,42 рубля соответственно.