Москва, , 21:17 — REGNUM Отказ ЕС от приграничного и трансграничного сотрудничества с Россией приносит многолетние взаимовыгодные наработки в жертву политической конъюнктуре, говорится в опубликованном 5 марта заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой Mid.ru

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Комментируя заявление Европейской комиссии о том, что в рамках санкционных действий в отношении России из-за Украины приостановлено российское участия в программах приграничного и трансграничного сотрудничества между РФ и государствами-членами ЕС, Захарова заявила:

«Отказ наших соседей от приграничного сотрудничества способен порвать тысячи нитей контактов регионального и местного уровня, которые нарабатывались многие годы и являются живой тканью наших отношений».

Российский дипломат отметила, что Москва предпримет в связи с этим решением Брюсселя «необходимые шаги для защиты интересов российских участников». Что касается ЕС, то его российская сторона призывает «оставаться при осуществлении любых их действий в рамках вышеназванных соглашений».

Захарова «Не может не вызывать сожаления, что эта ранее не подверженная геополитической конъюнктуре сфера сотрудничества способна стать очередной жертвой деструктивной санкционной политики Евросоюза».

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