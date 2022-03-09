Москва, , 15:27 — REGNUM Владельцев банковских вкладов в размере более 1 млн рублей могут освободить от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам. Об этом 9 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Government.ru

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На заседании правительства он рассказал о законопроектах, рассматриваемых правительством, которые должны укрепить российскую экономику в условиях санкций.

«В частности, освободить граждан от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам, которые превышают 1 млн рублей. Эта норма была введена с 1 января прошлого года, предполагалось, что с части дохода, полученного по таким депозитам, нужно заплатить налог в 13%», — сказал Мишустин.

Он пояснил, что после повышений ключевой ставки финансовые организации увеличили проценты по вкладам. Следовательно, вырастут суммы налогов. Новая мера, по словам Мишустина, позволит поддержать граждан.