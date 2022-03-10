Самара, , 10:47 — REGNUM Ажиотажный спрос на сахар и крупы, такой же как был в первую волну пандемии, зафиксировали в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Данный вопрос был рассмотрен на совещании в правительстве региона.

Отмечается, что повышенный спрос, кроме как желанием жителей закупить продукты «про запас на всякий случай», ничем не подкрепляется. Полки в торговых точках рядом с домом не пустуют, при этом объемы поставок увеличиваются, также меняется логистика доставки.

Глава региона Дмитрий Азаров напомнил, что важной задачей является мониторинг цен на продукты питания и товары первой необходимости.

«Прогноз и график поставок в магазины и торговые сети должен быть на контроле. В настоящее время запасы продуктов в регионе достаточные», — приводит пресс-служба его слова.

По информации первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова, предприятия потребительского рынка работают устойчиво, ситуация оценивается как стабильная.

«Есть определенные потребительские настроения, тем не менее, сохраняются большие запасы товаров первой необходимости на складах. В торговых сетях, на оптовых базах все есть в наличии, но мы должны также улавливать любые изменения, которые возможно будут здесь происходить», — приводит пресс-служба слова главы кабмина.

Сообщается, что все 117 системообразующих предприятий, которые оказывают существенное влияние на экономику Самарской области работают в штатном режиме.

«В текущем моменте в основной массе предприятия Самарской области не испытывают сложности в производственной деятельности и функционируют в штатном режиме. Реализация инвестпроектов также продолжается», — приводит пресс-служба слова министра промышленности и торговли области Андрея Шамина.

Сообщается, что большинство предприятий заявляет о том, что они сохраняют производство без каких-то значительных рисков и имеют запас прочности.

«Тем не менее, нам крайне важно в этот период поддерживать оперативную связь, крайне важно, чтобы у каждого министра был неформальный контакт с предприятиями отрасли. Чтобы они незамедлительно информировали о проблемах, которые возможно у них возникают с поставками материалов, с ограничением отгрузки, с нехваткой комплектующих и других факторах риска», — поставил задачу министрам Виктор Кудряшов.

Сообщается, что в настоящее время в Самарской области роста числа безработных жителей не фиксируется.