Москва, , 10:35 — REGNUM Страны — участницы Евросоюза и НАТО злоупотребляют своим большинством в Совете Европы и этим ведут линию на разрушение названного совета и общего гуманитарно-правового пространства в Европе. Об этом 10 марта говорится в заявлении российского МИД.

МИД России Homayun.org

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«Недружественные России государства ЕС и НАТО, злоупотребляя своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы, продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе», — отмечается в сообщении.

Также указывается, что такой ход событий становится необратимым и добавляется, что Москва не намерена мириться с такого рода подрывными действиями, которые осуществляют западные страны в целях «насаждения «порядка, основанного на правилах» на замену попираемого США и их сателлитами международного права».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ сообщили, что Россия больше не намерена принимать участия в Совете Европы.