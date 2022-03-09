Нижний Новгород, , 18:42 — REGNUM Торговые сети в Нижегородской области ввели ограничения на наценки на продукты первой необходимости. Об этом заявили представители регионального отделения национального проекта «Мой бизнес» в соцсетях.

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По их словам, в связи со сложившимися обстоятельствами супермаркеты решили минимизировать наценки на хлеб и бакалейные изделия, молочные продукты и «борщевой набор» — картофель, капусту, лук, свеклу и морковь.

Комментируя жалобы нижегородцев на удорожание некоторых видов продовольственных товаров, в частности сахара, представители нацпроекта отметили, что рост цен объясняется сезонным фактором — не в сезон многие продукты питания в регион завозят из других областей и стран.

Также они сообщили, что на увеличение стоимости продовольствия также влияют рост курса иностранных валют, повышение закупочной стоимости у производителей, удорожание доставки из-за роста цен на топливо и ряд других факторов.