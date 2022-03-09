9 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили решение компании Shell прекратить участие во всех нефтегазовых проектах в России.

Тимур Кондратьев, , 16:31 — REGNUM Решение британско-нидерландской компании Shell прекратить участие во всех нефтегазовых проектах в России вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 9 марта в социальной сети «ВКонтакте».

АЗС Иван Шилов © ИА REGNUM

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"После бегства иностранных компаний ждём кратного понижения цен на топливо в России. Больше не перед кем отчитываться и некому отчислять выручку. Пора начинать национальную политику!» — призывает Елена В.

Многие пользователи видят большие перспективы для внутреннего российского рынка в отказе иностранных нефтяных корпораций от влияния на Россию.

«Ну и слава богу, пусть валят. Российской нефтью должны заправлять национальные компании и продавать бензин по самым низким ценам. Такой политики мы ждём от нашего государства, избавляющегося от иностранного влияния», — пишет Евгений Ч.

Некоторые комментаторы отмечают, что Shell — достаточно крупная компания, на которую работает множество российских граждан. Люди призывают руководство России национализировать имущество и активы компании на территории страны, а также обеспечить бывших сотрудников Shell рабочими местами.

«Чтобы люди рабочие места не потеряли, срочно национализировать эту компанию! Поменять шильдик на Роснефть и не позволить остановиться деятельности. Экономика в стране должна быть стабильной», — поделился своим мнением Николай Г.

Часть людей надеется, что в будущем, когда Shell вновь попытается зайти на российский рынок, ей этого не позволят сделать.

«Ну наконец-то! Лишь бы обратно потом не попросились, а то в свете последних событий они начали все переобуваться», — заметила Татьяна Б.

Логотип компании Royal Dutch Shell (сс) DennisM2

«Скатертью дорога! Делаем ставки, через сколько дней они попросятся обратно», — написала Ксения К.

«Сейчас они уходят, но ведь потом обратно полезут. Нельзя дать им возможности вернуться. Предателей — за порог! Навсегда!» — указывает Павел Б.

Ряд пользователей указывает на то, что России пора пересмотреть своё отношение к западным компаниям, которые, по сути, вставили нож в спину российской экономике в сложный для неё момент.

«Всем американским проституткам, которые решили типа протестовать против военной спецоперации России и закрыли свои магазины, прекратили поставки товаров, оборудования, больше не предоставляют услуги, им нужно вообще запретить на законодательном уровне иметь бизнес в России. То есть когда всё закончится и они решат вернуться на рынок в Россию, им следует запретить возвращаться», — написал Григорий С.

«Национализировать этих предателей! Побежали, как крысы. Вот только корабль тонуть не собирается. Нужно поощрять всех, кто остался с нами. А тем, кто побежал, следует продемонстрировать, что они потеряли. Сильная и цветущая российская экономика заставит умыться всех, кто решил нас подставить в сложный момент», — пишет Дмитрий З.

Добыча нефти Roy Luck

Нашлись и те, кто надеется, что национализация иностранных активов принесёт российскому народу долгожданное благополучие.

«Вот что санкции животворящие делают! Национализация сырьевой отрасли России немыслимыми темпами. Это ж так люди русские скоро начнут жить богато!» — считает Григорий С.

«Давайте, не останавливайтесь, кончайте мировую экономику из всех стволов. А вообще, забавно, как они сами отказываются от такого сладкого куска пирога», — отмечает Святослав С.

Напомним, 8 марта на сайте британско-нидерландской компании Shell был опубликован пресс-релиз, согласно которому фирма решила прекратить участие во всех нефтегазовых проектах в России. Отмечается, что начать компания решила с прекращения спотовых закупок российской нефти.