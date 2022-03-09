Уфа, , 12:40 — REGNUM 5,7 млрд рублей предусмотрено региональным бюджетом Башкирии на содержание автомобильных дорог в 2022 году. Об этом 9 марта сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Булушев на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Ямы на дороге Michael Gil

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«Из них на автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения — 4,5 млрд рублей, местного значения — 1,2 млрд рублей», — сообщил министр.

Он также сообщил, что текущее санкционное давление никак не отразится на проведении работ по ямочному ремонту дорог в 2022 году, поскольку филиалы АО «Башкиравтодор» заготовили все необходимые материалы для проведения данного ремонта. Кроме этого, предприятия обеспечены необходимой техникой и инструментами.