Москва, , 16:07 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о переносе сроков вступления в силу законодательных актов, содержащих наиболее обременительные обязательные требования, которые не могут быть соблюдены, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.

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Разрешается производить и перерабатывать на территории особых экономических зон (ОЭЗ) этана, сжиженного углеводородного газа (СУГ) и жидкой стали.

Переносится на 31 декабря 2024 г. срок направления заявок на получение комплексных экологических разрешений 300 предприятиями, включенными в специальный перечень.

Переносится на 2 года требования по созданию систем автоматического контроля (комплекс технических средств, обеспечивающих автоматическое измерение и учет показателей выбросов и (или) сбросов, фиксацию и передачу информации о показателях в государственный реестр) для объектов I категории предприятиями, получившими комплексные экологические разрешения до 15 марта 2022 г.

Предполагается также перенос на 1 год (1 сентября 2023 г.) расширение перечня территорий участников эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; перенос на 2 года (31 декабря 2026 г.) срока завершения эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ; перенос на 2 года введения в эксплуатацию ФГИС ЛК.

Кроме того, на фоне санкций закон содержит ряд обеспечительных предписаний временного характера в части сроков вступления в силу подзаконных актов, содержащих обязательные требования, а равно в части приостановления особо обременительных для осуществления предпринимательской деятельности составов административных правонарушений и право правительства РФ в последующем определить перечень статей КоАП, не подлежащих применению в 2022 году.

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