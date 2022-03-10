Москва, , 14:44 — REGNUM Финансовый рынок России стал одной из главных мишеней новых антироссийских санкций, направленных на то, чтобы посеять панику у его участников и нарушить нормальную работу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев («Единая Россия»). Так он прокомментировал решение ЦБ РФ ограничить выдачу средств с валютных вкладов.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

«Эту меру надо рассматривать в числе прочих мер, которые принимает регулятор и мы вместе с коллегами из правительства для того, чтобы стабилизировать ситуацию на финансовом рынке, — сказал парламентарий. — Дело в том, что финансовый рынок нашей страны стал одной из главных мишеней новых антироссийских санкций, и делается всё, чтобы посеять панику у его участников и нарушить нормальную работу. На протяжении последних дней мы вместе с коллегами из правительства и ЦБ работаем над пакетом мер для укрепления финансовой стабильности, поддержки граждан и бизнеса. Некоторые из этих мер уже получили воплощение в виде изменений в федеральные законы и другие нормативные акты. В частности, уже завтра Государственная дума рассмотрит законопроект о порядке предоставления кредитных каникул для граждан и бизнеса, аналогичный тому, что действовал в период пандемии».

Как пояснил Бахарев, условием для предоставления отсрочки по кредитным платежам, как и в 2020 году, является падение доходов заемщика более чем на 30%.

«Предлагается установить льготный период до октября текущего года. Мы прогнозируем, что правом на кредитные каникулы воспользуется несколько миллионов наших граждан, — сказал депутат. — Кроме того, мы активно работаем над решением проблемы высокой закредитованности. На минувшей неделе Госдума в первом чтении приняла подготовленный нами законопроект о снижении процентных ставок МФО. Согласно оценкам Банка России, общая экономия заемщиков по процентным платежам составит около 5 млрд рублей в год. То есть речь идет о существенном снижении долгового бремени для миллионов жителей РФ. И напомню, что правительство поддержало наше предложение освободить граждан от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам на сумму более 1 млн рублей за 2021−2022 годы. Это можно рассматривать как еще одну меру поддержки, поскольку речь идет об облегчении налогового бремени. Также принят закон об отмене НДС на покупку золота для физических лиц».

Как подчеркнул Бахарев, депутаты продолжают работать над мерами, которые призваны нивелировать последствия санкций, введенных в отношении РФ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что политика ЦБ РФ может спровоцировать отток из РФ валютных накоплений.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦБ РФ провоцирует ажиотажный вывоз из страны валютных накоплений?