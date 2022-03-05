Москва, 5 марта 2022, 13:16 — REGNUM Санкции западных стран против России не означают изоляцию страны, поскольку мир слишком большой, чтобы США и Европа могли нас изолировать. Об этом 5 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что проводя специальную военную операцию на территории Украины, Россия не стремится разделить эту страну на части, Москва добивается обеспечения гарантий своей безопасности.
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