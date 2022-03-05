Москва, , 13:16 — REGNUM Санкции западных стран против России не означают изоляцию страны, поскольку мир слишком большой, чтобы США и Европа могли нас изолировать. Об этом 5 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Безусловно, есть отказ от отношений, свертывание экономических отношений, введение различных ограничительных мер в экономике со стороны целого ряда государств: европейские страны, США, Канада, Япония, ряд других стран, но это не означает изоляцию России. Мир слишком большой, чтобы Европа и Америка могли изолировать какую-то страну, тем более такую большую, как Россия», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что проводя специальную военную операцию на территории Украины, Россия не стремится разделить эту страну на части, Москва добивается обеспечения гарантий своей безопасности.

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

Читайте также: Песков: Россия не стремится разделить Украину на части