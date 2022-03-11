Вашингтон, , 07:39 — REGNUM Президент США Джо Байден намерен 11 марта призвать к прекращению так называемых «нормальных торговых отношений» с Россией. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщает агентство Reuters.

Джо Байден. Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По его словам, для принятия решения об отмене постоянных нормальных торговых отношений с РФ необходимо получить одобрение американского Конгресса. Утверждается, что члены обеих палат уже выразили готовность поддержать такую меру.

Также анонсируется объявление Байденом новых мер, направленных на «дальнейший призыв России к ответу» в связи с продолжением специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США ввели запрет на импорт нефти и энергоресурсов из России.

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