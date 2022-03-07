Вашингтон, , 13:44 — REGNUM В ходе торгов на рынке Forex курсы американского доллара и евро по отношению к российскому рублю обновили исторические максимумы. Это 7 марта следует из данных торговой площадки.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Согласно этой информации, по состоянию на 11:16 мск за доллар давали 137,85 рубля, а за евро, по состоянию на 11:52 мск — 147,51 рубля.

При этом к 12:51 мск курсы американской и европейской валют несколько стабилизировались и за доллар на Forex давали 131,25 рубля (+7,77%), а за евро — 143,3 рубля (+25,72%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава министерства экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что ЕС прорабатывает дополнительные варианты санкций против РФ из-за ситуации на Украине.