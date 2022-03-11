Курск, , 17:51 — REGNUM В Курской области на первом заседании штаба по повышению устойчивости экономики утверждён план первоочередных мер по развитию региона в условиях санкций. Об этом 11 марта сообщил губернатор Роман Старовойт.

Экономика Иван Шилов © ИА REGNUM

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План включает мероприятия по десяти направлениям, которые касаются как поддержки бизнеса, так и помощи жителям области.

В регионе будет введён мораторий на действие нормативных актов, устанавливающих новые обязанности для предпринимателей, запреты, ограничения. Будут проработаны вопросы продления сроков уплаты налогов по специальным налоговым режимам для отдельных категорий налогоплательщиков и установления пониженных ставок.

Процесс ускорения использования бюджетных средств будет ускорен. Это предусматривает инвентаризацию бюджетных средств на предмет их приоритизации и оптимизации для создания резерва. Процедуры закупок упростят, сроки их проведения сократят.

Будут предоставлены отсрочки уплаты арендных платежей, упрощены условия субсидирования модернизации, расширения, перепрофилирования производственной сферы. Ставки упрощенной системы налогообложения для субъектов малого и среднего предпринимательства — социальных предприятий — снизят.

Региональный центр инжиниринга «Мой бизнес» и региональный фонд развития промышленности дофинансируют. Инвестиционной деятельности, экспорту и обеспечению критического импорта окажут поддержку.

Продолжится льготное микрокредитование субъектов малого и среднего предпринимательства, безработным обеспечат единовременную финансовую помощь на открытие собственного дела.

«Этот перечень будем дополнять. Продолжу работать в тесном контакте с руководителями предприятий региона», — прокомментировал Роман Старовойт.