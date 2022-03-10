Берлин, , 15:17 — REGNUM В Германии компания Gasag предупредила потребителей о росте цен на газ. Информация об этом опубликована на сайте компании.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Повышение затронет клиентов компании. В среднем для квартир в Берлине цены вырастут на 26%. Изменение тарифов запланировано на 1 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не будет уговаривать страны Европы покупать у неё нефть и газ.

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