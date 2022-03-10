Москва, , 17:21 — REGNUM В основе антикризисной политики будет положена максимальная свобода хозяйственной деятельности. Об этом 10 марта заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы понимаем масштаб трансформации, которую предстоит пройти нашей экономике для того, чтобы стать ещё более крепкой. Базовым принципом экономического реагирования останется максимальная свобода хозяйственной деятельности внутри страны, минимизация регулирования и контроля. И, конечно, поддержка рынка труда», — заявил Мишустин.

«Правительство будет расширять импортозамещение, помогать отечественным производителям замещать зарубежную продукцию в цепочках поставок», — указал он.