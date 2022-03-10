10 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 22:46 — REGNUM Начальник радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов заявил, что российские военные обнаружили на Украине 30 биолабораторий по производству, возможно, биооружия. Предполагается, что Белый дом был вовлечен в данные исследования, однако администрация президента США Джо Байдена отрицает подобную информацию. Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

Биологическое оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

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Кириллов Игорь Анатольевич. (сс) Vladimir Alexandrovich Stepanov

«Байден… самый большой распространитель дезинформации на планете. Он в основном спровоцировал рост цен на бензин и мешает нам решить эту проблему. Давайте откроем нашу энергетическую промышленность и поможем себе и всему миру!» — восклицает abbaj.

«Вот в чём проблема: США потеряли всякое доверие. Люди больше не знают, чему верить. Особенно учитывая историю лжи этой администрации. Байден лжет, Путин лжет. Народ страдает», — негодует jgrazzi.

«Я помню время, когда не так давно иракское правительство говорило: «Это абсурд. Это смехотворно. Это неправда». Но мы всё равно вошли, чтобы проверить, и во время проверки убили тысячи невинных гражданских лиц…» — вспоминает bingo85.

«Ну конечно, США не будут финансировать работу над опасными патогенами в лабораториях в зарубежных странах… таких как Украина или Китай. Посольство США на Украине описывает лаборатории на Украине следующим образом: программа министерства обороны США по снижению биологической угрозы сотрудничает со странами-партнерами для противодействия угрозе вспышек (преднамеренных, случайных или естественных) самых опасных инфекционных заболеваний в мире», — комментирует another_nc_guy156.

«Ну конечно, мы знаем, что эта новость абсурдна. Всем известно, что США проводят исследования в области биооружия совместно с Китаем», — иронизирует hcarian.

«Демократам нужен запасной план на случай, если люди узнают об их операциях в Китае и понадобится еще одна пандемия, чтобы сорвать второе президентство Трампа. Создать катастрофу, напугать людей, чтобы они отказались от своих свобод и были «спасены» от нее, промыть головы, повторить», — подозревает an37482.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«На Украине есть объекты биологических исследований, и США весьма обеспокоены тем, что российские войска, российские силы, возможно, стремятся получить контроль над ними. Звучит так, будто она только что подтвердила существование лабораторий???» — подмечает ar12345.

«За последние два года мы узнали одну вещь: если губы политика из правительства США шевелятся, значит, он лжет», — шутит IIdentifyasaBlackBear.

«На самом деле это правда. Украина на протяжении десятилетий была центром производства биооружия. Это также стратегическое место для секс-торговли. (Пссст. СМИ и «глубинное государство» позаботились о том, чтобы мир никогда не узнал об этом)», — отмечает theloyalhound.

«Конечно, у США есть лаборатории на Украине, и кто знает, где еще… почему кто-то должен верить Пентагону???» — задает риторический вопрос coarch.

Напомним, что перехода объектов, где проходят биологические исследования, имеющихся на территории Украины, под контроль России старается не допустить Вашингтон. Об этом 8 марта заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

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