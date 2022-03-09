Лондон,
9 марта 2022, 11:58 — REGNUM Россия не должна ждать, когда Великобритания вслед за США запретит импорт нефти и газа из России, этот запрет Москва должна ввести сама, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 9 марта, комментируя заявления президента США Джозефа Байдена.
Лондон
Марина Захарова © ИА REGNUM
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Ранее Байден сообщил, что власти США вводят запрет на импорт нефти и газа из России.
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«Думаю, нам не надо дожидаться, когда такой запрет введёт и Великобритания. Англичане заслужили самых жёстких действий с нашей стороны. Торговля, конечно, и в случае с США, и в случае с Великобританией продолжится через фирмы в третьих странах, но политический эффект от нашего инициативного запрета на продажу нефти и нефтепродуктов англичанам переоценить сложно.
Всеми силами, через нефть и газ, через нужные им металлы, надо устроить англичанам показательную экзекуцию.
В данном случае важно иметь в виду, что помимо дестабилизации положения в самой Великобритании мы получим положительный эффект на Европу. С одной стороны, очень многие в Европе порадуются посрамлению английских выскочек (выскочек из Евросоюза), а с другой, — неизбежно извлекут уроки для себя», — отметил Михаил Демурин.