Чита, , 13:29 — REGNUM Губернатор Забайкалья Александр Осипов встретился с председателем Законодательного собрания региона Юрием Коном 5 марта, обсудив ряд вопросов, в числе которых контроль за повышением цен недобросовестными предпринимателями. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Цены Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Для забайкальцев в постоянной доступности должны быть различные товары и услуги, наличие необходимых запасов. Важно предотвратить попытки увеличения цен недобросовестными предпринимателями», — сказал Александр Осипов.

Также глава региона обсудил вопросы выполнения всех бюджетных и социальных обязательств перед работниками, социальными категориями граждан, бюджетным сектором, по государственным, муниципальным и социальным услугам. Участники встречи затронули тему функционирования инфраструктуры края и бюджетную обеспеченность, в том числе районов Забайкалья.

Напомним, новые антироссийские санкции Америка и Европа стали вводить после спецоперации на Украине. Ранее (2 марта) губернатор Забайкалья Александр Осипов на встрече с представителями средств массовой информации заявил, что санкции не повлияют на реализацию нацпроектов и государственных программ в регионе.

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