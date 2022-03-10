Москва, , 17:00 — REGNUM Компания «Ашан» не планирует прекращать свою деятельность в России. Об этом 10 марта корреспонденту ИА REGNUM заявили в самой организации.

Ашан Главное управление государственного строительного надзора Московской области

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«Нет. Работаем в прежнем режиме», — ответил представитель компании на вопрос о том, не собирается ли «Ашан» уходить с российского рынка.

О том, что работа магазинов не претерпит изменений, сообщают и по телефону службы клиентской поддержки «Ашана».

"Магазины работают в обычном режиме. Каждый день мы пополняем полки магазинов. Если какого-то товара нет на полке, значит, он в пути», — рассказывают звонящим в клиентскую поддержку перед тем, как их соединяют с оператором.

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