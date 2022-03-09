Лондон, , 10:11 — REGNUM Власти Великобритании ввели запрет на экспорт в Россию авиационной и космической продукции и технологий. Об этом говорится в сообщении МИД Соединенного Королевства.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

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В ведомстве отметили, что запрет связан с началом специальной военной операции России на Украине.

Также сообщается, что британским страховщикам будет запрещено предоставлять услуги российским контрагентам в этих областях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что санкционное давление на Россию необходимо усиливать, несмотря на его последствия для жителей Великобритании.

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