Москва, , 20:35 — REGNUM Международный производитель мыла, средств для гигиены рта, зубных паст и щёток, кормов для домашних животных, бытовой химии и ряда других товаров, Colgate-Palmolive не будет покидать Россию. Об этом 11 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщили в российском филиале компании.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Более того, Colgate-Palmolive планирует и дальше развивать свой бизнес в России.

«Мы предлагаем своим потребителям продукты для личной гигиены и планируем и дальше развивать свой бизнес в России», — сообщил собеседник ИА REGNUM.