Вашингтон, , 11:50 — REGNUM Решения правительства США, связанные с ситуацией на Украине, привели к скачкообразному росту цен на топливо. Ответственность за это лежит на президенте Джо Байдене, заявила ведущая телеканала Fox News.

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По её словам, топливо бы не подорожало так сильно, если бы страной руководило компетентное правительство. Байдену следовало настоять на том, чтобы кризис на Украине оценивали реалистично.

«Однако его команда не захотела отказываться от перспективы вступления Украины в НАТО. В ретроспективе это громадная ошибка», — сказала ведущая.

Как сообщало ИА REGNUM, бензин в США поднялся в цене до рекордной отметки 2008 года. Так, 8 марта обычный неэтилированный бензин продавался в стране в среднем по $4,173 за галлон.

По мнению журналистки, если бы страной руководил прежний президент Дональд Трамп, такого бы не случилось. Он был националистом и «ратовал» за энергетику, тогда как команда Байдена свела к нулю все решения Трампа, которые усиливали США «как изнутри, так и снаружи».

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