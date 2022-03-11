Москва, , 13:46 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о налоге на роскошные машины, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта. Второе чтение законопроекта планируется на следующей неделе.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

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По транспортному налогу предусматривается применение с 2022 года повышающего коэффициента только для транспортных средств стоимостью свыше 10 млн рублей.

Сейчас порог стоимости для определения роскошных машин составляет 3 млн рублей. Всего в список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь входят 1,3 тыс. моделей.

Закон принимается на фоне резкого роста курса евро и доллара на фоне санкций.

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