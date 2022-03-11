Вашингтон, , 20:54 — REGNUM О немедленной блокировке каналов российских государственных СМИ по всему миру заявил 11 марта YouTube.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Также видеохостинг объявляет, что приостановил все способы монетизации на своей платформе в России.

Эти меры вводятся YouTube на фоне проведения Россией на Украине спецоперации по демилитаризации и денацификации. YouTube объявил, что удаляет контент об этой кампании.

Читайте ранее в этом сюжете: YouTube объявил, что удаляет контент о спецоперации России на Украине