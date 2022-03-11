Вологда, 11 марта 2022, 22:50 — REGNUM Вологодские лесопромышленники прогнозируют снижение объема лесозаготовок до 30% из-за введения санкций. Об этом на заседании антикризисного штаба заявил заместитель губернатора региона Михаил Глазков.
Объем лесозаготовки составил в 2021 году 18 млн куб. м, 76% древесины переработано внутри региона, доля экспорта в объеме отгруженной продукции — более 50%. Порядка 45% отгружалось в страны ЕС, США, Японию и Южную Корею.
Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»
Как сообщало ИА REGNUM, малым предприятиям Вологодчины сократят арендную плату за пользование имуществом.