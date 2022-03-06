Москва, , 18:10 — REGNUM Власти России обратили внимание на развернутую в Греции беспрецедентную кампанию по дискредитации политики Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Обратили внимание на развернутую в Греции беспрецедентную кампанию по дискредитации политики России. Высшие официальные лица в Афинах позволяют себе грубые обвинения в адрес нашей страны и ее руководства, буквально соревнуются в этом со своими единомышленниками», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, Евросоюз предпочел молчаливо наблюдать за истреблением мирного населения Донбасса, стал соучастником многолетнего геноцида жителей украинского Юго-Востока, а теперь Европа, включая Грецию, окончательно записалась в адвокаты киевского режима.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что во многих странах мира ведётся настоящая травля русских.

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