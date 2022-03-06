6 марта 2022 | Время чтения 4 мин

В сербской внешней политике в последнее время произошли два события, которые свидетельствуют о том, что Белград в обозримом будущем может сменить курс. Первое — это введение санкций против Белоруссии, а второе — поддержка резолюции ООН, направленной против России.

Татьяна Стоянович, , 08:45 — REGNUM На заседании Генеральной Ассамблеи ООН 2 марта сербская дипломатия впервые приняла сторону Запада и Североатлантического альянса, противоречащую интересам России. Об этом ИА REGNUM заявил лидер сербского движения «Двери» Бошко Обрадович.

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Напомним, что Сербия поддержала резолюцию ООН, в которой осуждается российская спецоперация на Украине. Президент Александр Вучич в обращении к сербской общественности сообщил, что официальный Белград при этом не намерен присоединяться к антироссийским санкциям, из-за чего он испытывает огромное давление Запада. Такое решение властей вызвало недовольство среди сербского населения и 4 марта около десяти тысяч человек вышло на улицы Белграда, чтобы выразить свою поддержку России.

Александр Вучич Официальное интернет-представительство президента России

«Движение «Двери» и наш патриотический блок четко дал понять, что мы против такого решения государственного руководства. Мы считаем, что сербская делегация должна была воздержаться от голосования, так как представители Сербии никогда и ни на одной международной площадке не должны выступать против России. Сербский и русский народы связывает долгая историческая дружба и союзничество, религия, духовность, культура и история, и у нас нет ни одной причины для того, чтобы не поддерживать стратегическое партнерство с Россией», — полагает Обрадович.

По словам политика, официальный Белград не должен под давлением Евросоюза принимать решения, которые противоречат его национальным и государственным интересам. У Сербии нет никаких юридических или любых других обязательств перед организацией, чьим членом она в обозримом будущем не станет, и поэтому Белград не должен приводить свою внешнюю политику в соответствие с политикой ЕС, считает Обрадович.

Бошко Обрадович Сербское движение Двери

«Мы считаем, что сербские власти во главе с президентом Вучичем в последнее время допустили два крупных прецедента. Первый — это введение санкций против Белоруссии, которая является для Сербии дружественной страной, чей президент Александр Лукашенко приезжал в Белград и оказывал нам поддержку во время бомбардировок НАТО в 1999 году. Второй — это голосование в ООН, где Сербия приняла противоположную по отношению к России сторону, что для нашей партии абсолютно неприемлемо», — отметил лидер движения «Двери».

Бошко Обрадович подчеркнул, что эти два момента настораживают общественность и вызывают оправданные опасения по поводу того, что действующие власти Сербии могут пойти еще дальше и ввести санкции против России или интегрируют страну в Североатлантический альянс, с которым уже весьма плотно сотрудничают.

«Об этом свидетельствует огромное количество проводимых совместных с НАТО учений и несколько соглашений ИПАП (Индивидуальный план партнерства с НАТО — ИА REGNUM), которые уже привели страну на порог альянса», — добавил политик.

Политик считает, что после выборов в Сербии 3 апреля в правительстве должны оказаться патриотические силы, которые никогда не будут принимать решения, противоречащие сербскому национальному интересу, а это значит — противоречащие интересам России.

«Мы считаем, что главная причина возникновения кризиса на Украине кроется как раз в поведении НАТО, который уже годами натравливает украинцев на русских и окружает границы России. Этот блок уже вызвал огромное количество военных конфликтов во всем мире, начиная с бомбардировок Сербии и Черногории и до вмешательства во внутренние дела Ливии и Сирии. Но об этом мировые СМИ умалчивают, когда вещают про украинский кризис», — рассказал Обрадович.

Обрадович напомнил, что между присоединением Белграда к санкциям против Белоруссии и голосованием в ГА ООН об антироссийской резолюции прошли считаные недели. По его мнению, это доказывает, что сербские власти во главе с президентом Вучичем имеют определенные обязательства перед влиятельными странами Запада.

«Приход Сербской прогрессивной партии Александра Вучича к власти в 2012 году напрямую был связан с поддержкой Брюсселя. Мы уже давно подозреваем, что у Вучича есть определенные обязательства перед его западными покровителями, и это может привести к весьма плачевному сценарию, который подразумевал бы смену внешнеполитической ориентации Сербии», — допустил политик.

По словам Обрадовича, это значило бы введение санкций против России и вступление Сербии в НАТО.

«Мы сделаем всё, чтобы воспрепятствовать этому. Поэтому лично я 4 марта вышел на митинг поддержки России в Белграде. Это мероприятие показало, насколько сербский народ дорожит отношениями с Россией и что ожидает власти, которые осмелятся присоединиться к антироссийским санкциям. Это был четкий сигнал властям в Белграде — если во внешней политике Сербии произойдут перемены в сторону введения санкций или в сторону присоединения к НАТО, на улицы тут же выйдет еще больше людей», — подытожил Бошко Обрадович.