Москва, , 12:01 — REGNUM Стоимость билетов на самолёт не изменится из-за ситуации с российскими самолётами, сообщили в Росавиации.

Самолет (сс) skeeze

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В Росавиации заявили, что ситуация с российскими самолетами, попавшими под западные санкции, не скажется на стоимости авиабилетов.

Ранее опасения по поводу роста стоимости авиабилетов высказывали эксперты. В частности, дополнительные траты может вызвать отсутствие необходимых для ремонта лайнеров запасных частей.

Как сообщало ИА REGNUM, Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить все международные рейсы.

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