11 марта 2022 | Время чтения 8 мин

Арсен Шаяхметов, , 15:47 — REGNUM С момента начала специальной военной операции России на Украине более 280 иностранных компаний приостановили свою деятельность в нашей стране. Некоторые из них занимали не только определённый сегмент рынка, но и являлись крупными работодателями. Например, в той же шведской компании IKEA, которая заявила о приостановке своей деятельности, в России работают 12 тысяч человек. Пока все они получают зарплату. Но нельзя исключать, что работники этой и других крупных компаний могут оказаться на рынке труда. Эксперты сходятся во мнении, что в условиях развернувшейся против России экономической войны у правительства должно быть чёткое понимание того, как обеспечить людей работой.

Трудовая книжка Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

Привлечение иностранных инвестиций было ошибкой?

В целях противодействия санкционной политике стран Запада российское правительство создало специальный оперативный штаб. Его возглавляет непосредственно премьер-министр Михаил Мишустин. Заместителями стали вице-премьер Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин. Одна из главных задач правительства на этом этапе — сохранение занятости, а значит, и приемлемого уровня жизни граждан. С целью не допустить массового сокращения работников Андрей Белоусов уже анонсировал такую меру, как процедура ускоренного банкротства иностранных предприятий. В отличие от депутатов Государственной думы, предлагающих национализировать предприятия компаний, покинувших Россию, правительственные чиновники пока более осторожны в оценках. Впрочем, похоже, что единственным серьёзным отличием ускоренного банкротства от национализации является лишь то, что в первом случае новым собственником станет не обязательно государство. В качестве иных мер поддержки уже объявлено о льготном кредитовании малого и среднего бизнеса, освобождение его от излишних административных барьеров.

Правительство России во главе с Михаилом Мишустиным Digital.ac.gov.ru

Впрочем, эксперты отмечают, что об эффективности предпринятых мер пока говорить рано, и сходятся во мнении, что дальнейшее развитие ситуации зависит от действий правительства. Так, глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов предлагает федеральной власти предпринять следующие экстренные шаги.

«Первое. Необходимо срочно искать новые рынки сбыта продукции, на экспорт которой наложены санкции. Причем нужно быть готовым к возможной конкуренции. Поэтому государство должно создать единую систему содействия нашим экспортерам в поисках новых рынков и обеспечить защиту их интересов.

Второе. В случае негативного сценария развития экономической ситуации вполне возможен возврат к государственному регулированию экономики, к плановой, а может быть, даже и к мобилизационной модели экономики.

Олег Иванов Третье. Государство должно уделить особое внимание строительному сектору — по причинам, которые я уже озвучил. Необходимо найти возможности для повышения спроса на рынке жилья. В случае массовой заморозки строек неплохим выходом может стать переброска специалистов на общественные работы, например на строительство автомобильных дорог. Такая мера позволит работникам, которые находятся в неоплачиваемом отпуске, сохранить возможность заработка в размере не ниже МРОТ».

Политолог Алина Жестовская ставит под сомнение целесообразность многолетней политики приоритета для иностранных инвесторов.

«Многие годы привлечение иностранных инвестиций было одной из ключевых целей федерального и региональных руководств. В результате мы пришли к тому, что абсолютное большинство крупных российских активов принадлежит целиком или в какой-то доле юрлицам, зарегистрированным в Евросоюзе. Выручка зарубежных компаний на отечественном рынке исчисляется сотнями миллиардов. Все эти бренды на слуху — «Леруа Мерлен», «Филип Морис», «Метро», «Рено», «Икея», «Марс», «Пепси», «Нестле» — они не только производители товаров, без которых мы себе не представляем нормальный каждодневный быт, но и крупнейшие работодатели.

Алина Жестовская Производство лекарств на фармацевтическом заводе Евгений Самарин © ИА REGNUM И давайте не будем сейчас врать сами себе, что национализация их торговых площадей и кассовых аппаратов позволит серьёзно минимизировать ущерб для наших соотечественников. Сколько вы знаете популярных российских сетей по продаже стройматериалов? Что мешало нашему бизнесу составить конкуренцию на протяжении всей современной экономической истории? Так что единственное, что сейчас может и должна предпринять власть, — декларировать безальтернативный курс на создание собственного рынка — от подгузников до фармпрепаратов. И именно создание в полном цикле, а не имитацию, с приклеиванием российских шильдиков на китайскую продукцию ради красивых отчётов».

В то же время часть экспертов признаёт, что в обществе присутствует страх возможной потери работы. Член Российской ассоциации политических консультантов Александр Назаров отмечает неизбежность проблем на кадровом рынке.

Александр Назаров «Неизбежность идеального шторма на кадровом рынке внушает ужас всем: белые воротнички в компаниях с иностранным участьем ожидают встречи лицом к лицу с глубинным народом (которого так усердно сторонились), а тот самый глубинный народ в раздумьях, на чем бы еще сэкономить и от чего отказаться, дабы не просесть ниже порога выживаемости».

Вопрос безработицы решится, когда решится вопрос собственности

Вопросы безработицы беспокоят и региональные власти, особенно в тех субъектах, где иностранный капитал играл важную роль в структуре экономики, а это, в частности, регионы с крупными автомобильными заводами: Самарская область (выпускаемые на «АвтоВАЗе» автомобили производятся по французским технологиям), Калужская область (размещено производство немецких Volkswagen и Opel, шведской Volvo, французских Peugeot и Citroen, а ещё японских Mitsubishi), Ленинградская область (производства американской компании Ford), Татария (в рамках ОЭЗ «Алабуга» работает совместный завод российской Sollers и американской Ford, который производит Ford Transit) и ряд других регионов.

В то же время в некоторых субъектах региональные власти уже начинают принимать превентивные меры по возможному купированию безработицы. Так, в Башкирии, чтобы не допустить возникновения кризиса на рынке труда, в ежедневном режиме проводится мониторинг предприятий на предмет возможного увольнения там сотрудников. В случае высвобождения кадров региональная власть намерена их перераспределить по новым местам работы или переобучить. Для эффективной организации этой работы создаётся новый республиканский кадровый центр, который объединит в единую сеть все центры занятости республики, что позволит жителям получать услуги по поиску работы вне зависимости от места прописки.

Очередь безработных на бирже труда Андрей Репин © ИА REGNUM

Не допустить массовых задержек по зарплате и мониторить уровень безработицы намерены также власти Иркутской области. Для решения вопросов в сфере занятости населения в регионе планируется активизировать работу областной межведомственной комиссии и ее территориальных подразделений по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд. В Ивановской области с целью недопущения роста безработицы и борьбы с негативными последствиями санкций создан кризисный оперативный штаб во главе с губернатором.

При этом эксперты расходятся во мнении относительно возможностей регионов бороться с нарастающей безработицей.

Олег Иванов полагает, что в сложившихся условиях субъекты могут и должны активно себя проявить. Для этого им необходимо «найти подходящие государственные задачи, возможные для реализации в рамках общественных работ, организовать такие работы и т. д.».

Олег Иванов На заводе по производству систем вентиляции Belregion.ru «Кроме того, в случае, если военная операция на Украине затянется, существенно возрастет значимость продукции военно-промышленного комплекса: вооружение, боеприпасы, продукция двойного назначения, сопутствующие товары, такие как медикаменты. В этой связи не исключаю, что часть незанятых граждан может быть временно привлечена к работам на ВПК. В заключение отмечу, что свято место пусто не бывает. Место западных компаний, которые не хотят или не могут работать на российском рынке, займут другие, менее политизированные инвесторы. Убежден, что грядущий всплеск безработицы — временное явление: России понадобится время, чтобы перестроиться и наладить новые партнерские отношения».

В то же время Александр Назаров полагает, что ключевой вопрос региональных элит сегодняшнего дня — это не проблемы трудоустройства рабочих масс, а кто будет конечный собственник тех предприятий, которые попали в пучину геополитических перипетий.

Александр Назаров «Именно это — то, ради чего федеральные и региональные элиты будут вести внутренние битвы. Региональные власти перед серьезным выбором: примерно в половине регионов страны есть предприятия, где представлен международный капитал, уходящий или уже ушедший из России. Президент и правительство обозначили четкую планку — сохранить рабочие места, что означает фактически национализацию. Все бы ничего, но открытый вопрос — кто формирует шорт-лист претендентов на управление национализированным активом и где набрать этих смельчаков в регионе? Регионы и так, за редким исключением, не были сильны в привлечении активных предпринимателей, а в нынешних условиях их стало еще меньше. Но, как известно, кризис — это возможности, и тут следует внимательно следить за тем, кого и куда «потащат» региональные элиты. А вопрос безработицы решится сам собой при благополучном разрешении вопроса собственности».

Таким образом, можно ожидать, что в наибольшей степени безработица может затронуть регионы с высоким уровнем иностранного капитала в промышленности. В то же время субъекты с диверсифицированной экономикой (Московская область, Башкирия), основанной на добыче и переработке углеводородного сырья (Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ), субъекты с высокой долей предприятий ВПК (Тульская область, Удмуртия), пожалуй, могут пострадать в меньшей степени. Хотя, безусловно, сокращение занятости в сфере услуг коснётся и их тоже.

Читайте также: Песков надеется на невысокий рост уровня безработицы после санкций

А также: В Госдуме предложили повысить пособие по безработице