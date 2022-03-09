Брюссель, , 12:55 — REGNUM Новые санкции против российских руководителей и бизнесменов, а также членов их семей согласовали постоянные представители стран Европейского союза. Сообщение об этом опубликовано 9 марта на странице французского председательства в Совете ЕС в Twitter.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В сообщении отмечено, что одобрены новые санкции «против российских руководителей и олигархов, членов их семей, причастных» к проведению спецоперации России на Украине. Кроме того, согласованы санкции, которые дополнят и приспособят меры ЕС к уже принятым санкциям.

«В частности, принятые меры направлены на отключение от системы SWIFT трёх белорусских банков», — отмечают в председательстве.

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