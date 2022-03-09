Владивосток, , 08:05 — REGNUM Товарооборот через пункты пропуска таможен Дальнего Востока за десять дней с начала специальной военной операции России в Донбассе не уменьшился, сообщает ТАСС. При этом отмечается даже некоторый рост.

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С 24 февраля по 5 марта общий объём товаров, прошедших через дальневосточные таможни в обе стороны, вырос с 556 до 691 тыс. тонн по сравнению с периодом в десять дней до 24 февраля.

Рост произошел за счет сравнительно крупной поставки руды в Китай. По остальным показателям снижения активности участников внешнеэкономической деятельности не наблюдается.

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Как сообщало ИА REGNUM, Китай находится в процессе установления контактов и ведения переговоров с участниками Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) относительно процедур присоединения.