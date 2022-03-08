Москва, , 10:13 — REGNUM С 7 марта нынешнего года закупки российских компаний, которые попали под действие санкций стран Запада против РФ, не будут размещаться в Единой информационной системе (ЕИС), так как теперь они носят конфиденциальный характер. Об этом 8 марта сообщает Минфин России.

Минфин России Government.ru

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«Сведения о закупках заказчиков, в отношении которых недружественными иностранными государствами введены политические, экономические санкции (или иные меры ограничительного характера), а также информация о поставщиках, с которыми такими заказчиками заключены договоры, с 7 марта 2022 года перестают размещаться в ЕИС и носят конфиденциальный характер», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что соответствующий документ был создан Минфином и утвержден правительством России для того, что нивелировать последствия антироссийских санкций со стороны недружественных РФ стран.

Кроме того, добавляется, что такие изменения позволят заказчикам возможность проводить конкурентные закупки в закрытой форме, включая — в электронной форме на специализированной электронной площадке, и призваны для защиты поставщиков от введения вторичных санкций за участие в закупках таких заказчиков.

«Заказчики-кредитные организации также применяют эти нормы (изменения), если санкции введены в отношении лиц, контролирующих кредитную организацию», — поясняется в сообщении Минфина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее рейтинговое агентство Quacquarelli Symonds (QS) приняло решение прекратить сотрудничество с Россией.