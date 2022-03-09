Кемерово, , 11:44 — REGNUM Санкции поставили российский IT-сектор в непростое положение. Они могут сказаться не только на электронной промышленности, считает председатель комитета по вопросам предпринимательства и инноваций парламента Кемеровской области Анастасия Панькова.

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«Первое время после введения санкций может быть тяжело, но санкции могут стать катализатором нового витка в развитии отрасли, это мотивация на импортозамещение, — отметила Панькова. — Санкции открывают перед отечественными разработчиками большие сегменты рынка, порождают спрос на отечественную продукцию. Сложившаяся ситуация подстегнёт развитие микроэлектроники в стране. Любые изменения и перемены — это всегда и риски, но и возможности одновременно».

По её мнению, наибольшее влияние окажет ограничение поставок процессоров, что скажется на выпуске серийной массовой IT-продукции.