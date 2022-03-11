Нур-Султан, 11 марта 2022, 06:50 — REGNUM Крупнейшая авиакомпания Казахстана Air Astana из-за санкций приостанавливает полёты в Россию и над её территорией. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
26 февраля Евросоюз в связи с проведением Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины ввёл масштабные санкции против российских авиакомпаний, включающие запрет на оказание любых страховых услуг.
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Напомним, 49% авиаперевозчика Air Astana принадлежит британской компании BAE Systems PLC.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, авиакомпания Air Astana временно отменила ряд рейсов в Москву и другие города России.
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