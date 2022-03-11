Москва, , 12:01 — REGNUM Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин удалил страницу в социальной сети Facebook.

Дмитрий Рогозин Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

Новая политика компании Meta Platforms разрешила пользователям принадлежащих её социальных сетей, Facebook и Instagram, призывать к насилию в отношении российских военных. Также не запрещаются призывы к смерти национальных лидеров России и Белоруссии.

Рогозин вёл страницу в Facebook несколько лет. Администрация соцсети блокировала аккаунт главы «Роскосмоса» за посты с неприемлемым, по её мнению, содержанием.