Москва, , 19:28 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 16 февраля по 4 марта выросли в среднем на 2,22% после роста на 0,45% в предыдущую неделю. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Цены на продукты питания Иван Шилов © ИА REGNUM

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Инфляция за период с начала марта, по оценке ведомства, составила 1,26%, а с начала текущего года — 3,46%.

За последнюю неделю среди продовольственных продуктов наиболее заметно подорожали сахар-песок — на 3,3%, овощные консервы для детского питания — на 2,4%, соль — на 1,5%, маргарин — на 1,2%, смеси сухие молочные для детского питания и рис — на 1,1%, говядина и фруктово-ягодные консервы — на 1%, шоколадные конфеты, вермишель и макаронные изделия — на 0,9%, пастеризованное молоко, пшено и печенье — на 0,8%.

Подсолнечное масло подорожало и чёрный чай подорожали на 0,7%, творог и варёная колбаса — на 0,6%, сливочное масло, сметана, стерилизованное молоко, гречневая крупа и водка — на 0,5%, куриные яйца, хлеб из пшеничной и ржаной муки, сычужные сыры — на 0,4%, консервы мясные для детского питания и пшеничная мука — на 0,3%, полукопчёная и варёно-копченая колбаса, свинина, баранина, мороженая рыбы, сосиски и сардельки — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 2,9%, в том числе помидоры стали дороже на 7,7%, бананы — на 7,2%, белокочанная капуста — на 3%, морковь — на 2,6%, яблоки — на 1,6%, репчатый лук — на 1,3%, свекла — на 1,1%, картофель — на 0,5%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, бумажные детские подгузники подорожали на 2,2%, пелёнки для новорожденных — на 1,5%, зубные пасты и туалетная бумага — на 1,4%, хозяйственное мыло и стиральные порошки — на 1,3%, женские гигиенические прокладки — на 1,2%, туалетное мыло — на 1,1%, спички — на 1%, зубные щетки, сухие корма для домашних животных — на 0,9%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю в среднем не изменились.