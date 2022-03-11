Москва, 11 марта 2022, 09:32 — REGNUM Третий пакет законопроектов, направленных на поддержку экономики и граждан, правительство РФ может внести в Госдуму на следующей неделе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.
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«Мы ожидаем на следующей неделе внесения третьего пакета антисанкционных мер», — сказал Миронов.
Сегодня, 11 марта, Госдума обсудит второй пакет мер, направленных на поддержку экономики страны на фоне санкций. Первый пакет мер был принят Госдумой на прошлой неделе.