Москва, , 09:32 — REGNUM Третий пакет законопроектов, направленных на поддержку экономики и граждан, правительство РФ может внести в Госдуму на следующей неделе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы ожидаем на следующей неделе внесения третьего пакета антисанкционных мер», — сказал Миронов.

Сегодня, 11 марта, Госдума обсудит второй пакет мер, направленных на поддержку экономики страны на фоне санкций. Первый пакет мер был принят Госдумой на прошлой неделе.